Deskundigen komen met gewaagde toekomstplaatjes: "Moet meer gebeuren in Hilversum"

"In woorden zijn de Hilversumse plannen fantastisch, maar in daden is dat een heel ander verhaal", beweert Hilversummer Rob Roskes. In de ogen van de gepensioneerde ambtenaar missen veel politieke voorstellen slagkracht en is er nauwelijks sprake van vernieuwing, waardoor grote problemen niet of nauwelijks opgelost gaan worden.

Dat moet toch anders kunnen, is zijn gedachte geweest. Zo is Roskes het Collectief Dudok2050 gestart. Dit is een groep van zeventien professionals van architecten, biologen, landschapsarchitecten en verkeerskundigen. Zij vinden allemaal dat er meer moet gebeuren in Hilversum dan nu voorligt. In de geest van voormalig stadsarchitect Willem Marinus Dudok hebben zij gekeken naar de huidige uitdagingen van klimaatverandering, leefbaarheid en duurzaamheid.

Baanbrekende visies

De groep is in het afgelopen jaar drie keer bij elkaar geweest. Dat heeft geresulteerd in zeventien toekomstbeelden. Naar eigen zeggen, zijn dit 'baanbrekende visies' op het gebied van huisvesting, groen en verkeer. "Al onze ideeën hebben geen maar-het-kan-niet-gehalte. Ambtenaren en bestuurders moeten hiermee aan de slag kunnen", legt de Hilversummer uit.

Deze 'eye-openers' moeten gaan dienen als inspiratiebron voor het gemeentebestuur. Roskes ziet de presentatie van hun 'frisse ideeën' als start van een lange lobby. Het schrappen van de binnenring is verreweg het meest opmerkelijke plan van het collectief. Volgens Roskes, zelf verkeersdeskundige, is dit rondje om het dorpshart onnodig. Tegelijkertijd is hij ervan overtuigd dat je met deze rigoureuze maatregel de leef- en bereikbaarheid echt verbetert.

De omslag zijn

"Hierdoor ga je mensen echt prikkelen om na te denken over het vervoer. Dit kan echt de omslag zijn. Nu zegt de gemeente het centrum autoluw te willen maken, maar ze blijven kijken naar alternatieven, zoals het verleggen van de centrumring. Op die manier verander je dat gedrag niet. Met het autovrij maken moeten ze hun gedrag wel gaan aanpassen", meldt de Hilversummer.