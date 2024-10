Mahmoud en Jules staan een jaar samen voor de klas: "Conflict draait niet om haat tussen Palestijnen en Joden"

De twee vrienden spraken vaak over de situatie in het Midden-Oosten. Tijdens een potje voetbal of als ze bij elkaar over de vloer komen. Dat worden belangrijke gesprekken met nieuwe inzichten, maar ook nieuwe zorgen. "Ik vind het niet oké als mensen het Jules kwalijk nemen wat er daar gebeurt omdat hij Joods is", geeft Mahmoud als voorbeeld.

Jules zag hier in Nederland een groeiende kloof ontstaan tussen Joden en moslims. "In Enkhuizen was ik bijvoorbeeld beducht voor meer vijandigheid", legt hij uit. "Maar waarom? Die haat is slechts een dun laagje vernis. Daaronder zit veel herkenning in elkaars achtergrond, als je maar in gesprek gaat." Jules stelde voor om hun gesprekken over het conflict naar het klaslokaal te brengen.

'Waarom is er oorlog?'

Bijna maandelijks stonden Mahmoud en Jules het afgelopen jaar voor de klas op het RSG Enkhuizen. Ze vertellen hun verhaal, delen hun perspectieven en beantwoorden de vragen van nieuwsgierige leerlingen. "Het is niet altijd makkelijk", geeft Mahmoud toe. Een van de meest gestelde vragen is: 'Waarom is er oorlog?'

"Tsja, hoe leg je dat uit?"