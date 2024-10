Michel Rog officieel geïnstalleerd als burgemeester van Bloemendaal

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk beëdigde de nieuwe burgemeester. "Michel Rog is een politicus die met open vizier voor zijn keuzes staat. Samen met alle inwoners kijk ik uit naar wat hij met zijn leiderschap voor Bloemendaal kan betekenen", zei Van Dijk.

Ook de Haarlemse burgemeester Jos Wienen was aanwezig. Hij verwelkomde Rog in de kring van burgemeesters. Na het vertrek van Elbert Roest werd Ankie Broekers-Knol aangesteld als waarnemend burgemeester van Bloemendaal. Haar taak zit er nu op. Broekers-Knol droeg de ambtsketen en voorzittershamer over aan Michel Rog.

Lief en leed

Hij heeft zin in zijn nieuwe functie: "Ik wil er zijn voor alle inwoners, ondernemers, verenigingen en vrijwilligers in Bloemendaal. Bij lief en leed en gewoon door het jaar heen. En nadrukkelijk wil ik er ook zijn voor de mensen en organisaties voor wie de weg naar het gemeentehuis minder vanzelfsprekend is."

Michel Rog was eerder vakbondsbestuurder, fractievoorzitter van D66 in het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes, lid van de Tweede Kamer namens het CDA en CDA-wethouder in Haarlem. Vorig jaar koos Michel Rog opnieuw voor een nieuwe politieke kleur: hij sloot zich aan bij Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt.