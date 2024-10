Mirjam (74) ontdekt verzetsdaden van haar ouders, dankzij oorlogsdagboeken

Mirjams bezoek aan Den Haag is onderdeel van een grotere zoektocht: ze wil het oorlogsverleden van haar Haarlemse ouders boven water krijgen. Dat doet ze niet alleen, maar samen met haar zus, Makkie. Hun gedrevenheid komt voort uit hun eigen verleden. Toen ze klein waren, werd er door hun ouders nooit over de oorlog gesproken. “We hadden alleen flinters”, zegt Mirjam. “We wisten praktisch niets.”

De oorzaak? “Het is de generatie”, vermoedt Makkie. “Men was niet gewend om te praten over emotionele gebeurtenissen uit het verleden, over trauma. En vergis je niet: men had op dat moment óók genoeg aan het hoofd. Het land moest worden opgebouwd. Onze ouders hadden een eigen zaak, een horlogewinkel in Haarlem. Dat was hard werken om je hoofd boven water te houden.”

Psychologische hulp via Stichting 1940-1945

De oorlog was voorbij, maar nog niet verwerkt. Eén van de snippers die Mirjam had, was de wetenschap dat haar ouders in de jaren ‘70 psychologische hulp hadden gekregen. “Dat ging via Stichting 1940-1945. Dat zal vanwege onverwerkte gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog zijn geweest. Maar thuis lieten ze daar niks over los. Ze waren vrolijk en hadden een druk sociaal leven.”

Tekst loopt door onder de foto.