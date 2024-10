Live NH Sport: FC Volendam naar Vitesse en Telstar op bezoek bij hekkensluiter

Correia: "Elke wedstrijd moeten we alles geven, ongeacht wie de tegenstander is. Natuurlijk kijken we naar de kwaliteiten en beperkingen, maar we moeten niet denken dat er überhaupt één tegenstander makkelijk is. We zijn gewoon Telstar en moeten dus keihard werken."

Geen Kharchouch

Bij Telstar is Reda Kharchouh opnieuw niet van de partij. De aanvaller verscheen deze week wel op het veld, maar deed niet mee aan de groepstraining. De verwachting is dat hij spoedig weer aansluit. In tegenstelling tot veel andere ploegen voetbalt Telstar tijdens de interlandbreak van volgend week gewoon door.

