Wie helpt Beppie, Barny, Flodder en co. aan een gouden mandje?

Barny (5 jaar)

Barny wacht sinds mei op een nieuw baasje. De kater werd afgestaan, omdat zijn gezin last had van allergie. Ook zou hij in huis plassen, maar is daar in het asiel mee gestopt. "Barny is lief en nieuwsgierig. Hij klimt graag in je nek. Volgens zijn vorige eigenaar houdt hij van sperzieboontjes en doperwtjes. Hij kan worden geplaatst bij kinderen en honden, maar liever geen katten. Barny is een buitenkat, dus er moet wel een tuin zijn."