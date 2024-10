Larense heide vol met mysterieuze heuveltjes: hier komen ze vandaan

Het is voor archeologen een interessant gebied, de Larense heide. Eerder werden er al prehistorische grafheuvels en eeuwenoude kogels gevonden. De afgelopen jaren mocht de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed opnieuw onderzoek doen naar het gebied. Deze keer voor de mysterieuze omwallingen.

Uit dat onderzoek kwamen eerder vragen dan antwoorden. Archeoloog Jan van Doesburg vertelt in bovenstaande video hoe het was om deze omwallingen te onderzoeken. Ook is hierin te zien welke bijzondere heuvels er nog meer te vinden zijn in het Gooise natuurgebied.

Niet de bedoeling

Hoewel er nog genoeg te ontdekken valt op de heide, is het volgens boswachter Olaf Langendorff van het Goois Natuurreservaat absoluut verboden om zelf te gaan graven.

"Dit is echt niet de bedoeling. In de heuvels is sowieso niets meer te vinden, want ze zijn allemaal leeggemaakt. Het enige wat je doet, is de boel slopen. En je krijgt een bekeuring, nou, daar wordt niemand blij van."