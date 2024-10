Nest van 'monsterwesp' uit Hoornse boom verwijderd: "Zo groot als een skippybal"

De Aziatische hoornaar is een plaag voor imkers, omdat deze wesp onder andere honingbijen eet. Het insect hoort niet in Nederland thuis en is volgens imker Ferry Koomen slecht voor de biodiversiteit. "Een nest met meer dan duizend hoornaars kan wel twaalf kilo insecten verorberen en ze beschadigen ook fruit. In Frankrijk mislukken hele druivenoogsten door deze wesp. Het is belangrijk dat we ze bestrijden."

'Klerelijers'

En dat bestrijden gebeurt door een speciaal bedrijf. Ongediertebestrijder Michel Sousa Girao trekt een beschermingspak en maar liefst twee paar handschoenen aan: "Het is een heel agressief beestje. Ze steken dieper en vaker dan een gewone wesp. Ik heb er flink wat littekens aan overgehouden. Het zijn wat dat betreft echt klerelijers."

Met een hoogwerker, kettingzaag en stofzuiger verwijdert Michel het nest. Bekijk hieronder de beelden (tekst gaat verder onder de video):