Holland Casino Zandvoort sluit na 50 jaar

Petra de Ruiter, CEO van Holland Casino, noemt de sluiting een emotioneel besluit. "Zandvoort was ons begin, dus het is een afscheid met gemengde gevoelens", aldus De Ruiter. De locatie had al een tijd minder bezoekers en ligt te dicht bij andere dertien vestigingen, waardoor het volgens het bedrijf niet langer rendabel is om open te blijven.

Bijzondere herinneringen

De gemeente Zandvoort laat in een reactie weten het te betreuren dat Holland Casino de deuren sluit. "Vele Zandvoorters, maar ook bezoekers van onze badplaats, hebben mooie herinneringen aan hun bezoek aan dit bijzondere etablissement", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Daarnaast is de herinrichting van het Badhuisplein, het plein waar het Holland Casino staat, op dit moment in volle gang. Wat de sluiting van het casino voor deze plannen betekent, is op dit moment nog niet duidelijk.

De Ruiter laat weten dat het grootste deel van het personeel waarschijnlijk aan de slag kan op andere locaties.