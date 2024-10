De leukste dierenmomenten op een rij: van OV-chipkat tot eigenwijze meeuw

1. OV-chipkat René

Dat katten eigenzinnige dieren zijn, wordt maar weer bewezen door kat René. De buurtpoes is een graag geziene gast in de meeste winkels en kroegen in de Amsterdamse Da Costabuurt, maar ze heeft ook nog een andere hobby: de tram pakken. Het dier gaat graag naar het Flevopark om daar een beetje rond te lopen. Aan het eind van de dag pakt ze keurig weer de juiste tram terug. Een dagje park is leuk, maar het liefst komt ze in het casino.

2. Ook enge dieren hebben bestaansrecht

Dierendag is er voor álle dieren, dus ook de griezels met klauwen en acht poten, zoals de schorpioen. Begin dit jaar liftte een schorpioen mee - startpunt onbekend - en eindigde het uiteindelijk in Castricum. De vinder heeft hem dapper in een kopje gedaan en meegegeven aan de reptielenopvang in Zwanenburg.

