Hekjes hinderen rolstoelgebruikers: perrons in Zandvoort stuk moeilijker bereikbaar

De Zandvoortse Cecilia Gudrun Kollerics (65) woont in zorgcentrum Nieuw Unicum en is gebonden aan een elektrische rolstoel. Zoals bijna alle bewoners daar. "Als ik voorheen met de trein reisde, kon ik makkelijk onafhankelijk het perron op rijden met mijn rolstoel. Dat is nu een stuk moeilijker gemaakt. Rolstoelgebruikers kunnen niet door die nieuwe hekjes."

Cecilia is VN-ambassadeur en houdt daarom goed in de gaten of instanties rekening houden met het VN-Verdrag Handicap. Vooral op het gebied van toegankelijkheid van stations en haltes. "Dat is hier niet het geval."

Lastige omweg naar de perrons

"ProRail vraagt ons nu om een omweg te maken." Dat moet dan via een grindpad of via enkele straten. Met slecht weer is dat een hele onderneming, volgens Cecilia. "Het maakt het vooral voor mensen in een duwrolstoel een stuk lastiger. Daarna kunnen we dan bij het station de lift pakken." Maar die lift is volgens haar vaak stuk.

"ProRail stelt dat we ook gebruik kunnen maken van een steile op- en afgang naast het station. Dat is gevaarlijk en moeilijk. Ik hoor veel mensen om me heen die daarover klagen", legt de Zandvoortse uit.

De steile op- en afgang bij het station. Volgens Cecilia staan de hekjes hier zo dat rolstoelgebruikers daar wel doorheen kunnen rijden. Tekst loopt door na de foto.