Politie denkt daders belaging leerlingen Hervormd Lyceum Zuid snel aan te houden

Volgens de burgemeester moeten leerlingen zich veilig kunnen voelen op school. Het incident gebeurde op 23 september. Een 16-jarige jongen werd op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. "Dat is echt gruwelijk. Er is aangifte gedaan. Het gaat beter met de jongen. Er is slachtofferzorg aangeboden. De school meldt dat het daar op dit moment rustig is", zei Halsema in de commissie, waar het incident werd besproken, nadat de VVD een actualiteit had aangekondigd.

Berovingen op scholieren

Er worden vaker berovingen gepleegd op scholieren in Zuid, gericht op dure spullen en mooie kleding, aldus de burgemeester. Volgens haar lijkt er geen verband te zijn tussen de belaging bij het Hervormd Lyceum Zuid en eerdere incidenten. Er zouden geen groepen of bendes actief zijn.

Volgens de politie is er zicht op de daders. "De verdachten zijn in zicht. We hopen een groot deel van daders aan te kunnen houden. Het onderzoek loopt voorspoedig", aldus politiechef Peter Holla.