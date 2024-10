Vrijwilligers bouwen praalwagens Alkmaar Ontzet: "Het is een verslaving"

In een loods in Alkmaar leggen vrijwilligers de laatste hand aan de praalwagens voor de Grote Middagoptocht. Voor veel Alkmaarders is dit het hoogtepunt tijdens Alkmaar Ontzet. De stad viert ieder jaar op 8 oktober dat het 451 jaar geleden de Spanjaarden versloeg tijdens de 80-jarige Oorlog, want in Alkmaar begon immers de victorie.