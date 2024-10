Dochter in Amstelveen doodgereden Willem (86) vergeeft jonge wegpiraat

E. vindt het moeilijk om Willems nabestaanden onder ogen te komen, maar wil verantwoordelijkheid nemen voor zijn daad. 'Met een brok in zijn keel' en 'kippenvel over zijn hele lichaam' hoort hij de slachtofferverklaring van Willems dochter aan.

"Mijn vader stond vol in het leven en was nog heel vitaal [...] Zonder afscheid te kunnen nemen was hij er opeens niet meer [...] Weg uit het leven gerukt. Niet omdat zijn lichaam het opgaf, maar omdat iemand het lekker vond om het gaspedaal in te trappen", leest zij geëmotioneerd voor.

'Ik heb je vergeven'

Haar moeder is niet bij de zitting aanwezig. "Zij is haar maatje kwijt en werd in één klap een stuk ouder. Ze heeft veel woede in zich en kon het niet aan om hierbij te zijn", vertelt Willems dochter.

Ondanks het grote verdriet wil ze E. ook iets meegeven: "Ik wil je laten weten dat ik je heb vergeven", vertelt ze hem. Ze wil graag met de nu 21-jarige in gesprek en die wens heeft ook E. "Ook omdat ik het zelf een plekje wil kunnen geven. Al staat mijn schuldgevoel niet gelijk aan jullie verdriet."

100 uur werkstraf

De officier van Justitie houdt in haar strafeis rekening met het feit dat de wegpiraat van toen - die boete na boete op de mat kreeg - van zijn fout lijkt te hebben geleerd. "Ik zie vandaag een verdachte waarvan ik geloof dat ie zich anders gedraagt in het verkeer."

Ze eist een werkstraf van 100 uur en rijontzegging van een jaar. Als E. de komende twee jaar nogmaals de fout ingaat moet hij drie maanden naar de gevangenis. Omdat E. destijds niet goed verzekerd was, moet hij daarnaast nog een schuld van tienduizenden euro's afbetalen. De rechter doet uitspraak op 17 oktober.