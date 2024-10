Terug naar toen: zo werd Hilversumse scholier (14) gegrepen door een circustijger

Reacties op social media

Twee weken geleden bracht NH Gooi een uitgebreid artikel over Circus Strassburger die het winterverblijf voor de circusdieren in de oude manege aan de Jonkerweg had.

Via social media ontvingen wij talloze reacties op dit artikel en veel mensen in Hilversum hebben nog levendige herinneringen aan het circus en de dieren. Eén van de meest opvallende reacties was de vraag of wij wel wisten dat er ooit een kind was aangevallen door een tijger? Op uw verzoek zochten we het uit.

Bent u of kent u Rolf Rol, we komen graag in contact.