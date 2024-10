KLM neemt forse maatregelen om financieel gezonder te worden

De maatschappij kan niet uitsluiten dat er banen verloren gaan, 'maar doet er alles aan om de werkgelegenheid in stand te houden', zegt een woordvoerder in gesprek met NH. Op de vraag hoeveel banen er mogelijk verdwijnen, wil de woordvoerder nog niet ingaan.

Toch zal iedereen binnen het bedrijf de keuzes gaan voelen. "We vragen van iedereen om een bijdrage te leveren." En ook passagiers gaan de gevolgen mogelijk merken. KLM onderzoekt namelijk of een ander cateringmodel beter past bij de wensen van de reizigers dat per jaar tientallen miljoenen extra moet opleveren.

Wie naar de omzet (3,3 miljard euro) kijkt, denkt misschien dat er niet veel aan de hand is. Maar 'het resultaat blijft achter bij de verwachtingen door de hoge kosten', zo schreef de maatschappij in juli al in de toelichting op de halfjaarcijfers.

Rode cijfers

De kosten voor zowel materieel, personeel als havengelden stijgen zo hard dat het bedrijf over het eerste halfjaar van 2024 rode cijfers boekte. Onder de streep kwam de KLM Groep (waaronder ook Transavia valt) 31 miljoen euro tekort. Een jaar eerder werd er nog 129 miljoen euro winst geboekt.

Behalve met besparingen wil het bedrijf de operatie en de financiën een boost geven door de productiviteit te verhogen. 'Activiteiten die niet direct bijdragen aan de uitvoering van vluchten' worden mogelijk geschrapt. Ook investeringen als de verhuizing van het hoofdkantoor van Amstelveen naar Schiphol zelf en een nieuw gebouw voor onderhoud van vliegtuigen, worden uitgesteld.

Andere cateringformule

Daarvan gaan passagiers waarschijnlijk het meest merken. KLM onderzoekt namelijk of een andere cateringformule beter aansluit bij de wensen van het forse aandeel internationale reizigers dat gebruikmaakt van de hub Schiphol.

Nu nog krijgen reizigers op KLM-vluchten binnen Europa een gratis snack en drankje. Die snack kan een broodje of bananenbrood zijn, als drank wordt behalve water ook frisdrank, bier en wijn geschonken. Bij budgetdochter Transavia is de gratis snack en drank al langer verdwenen.