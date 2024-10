Verdachte (26) Enkhuizer zedenzaak blijft langer in voorarrest

Later bleek dat de zaak meer dan een jaar lang op de plank heeft gelegen. Door een tekort aan personeel bij de zedenpolitie werd het onderzoek pas begin 2024 gestart. De omvang van de zaak kwam pas aan het licht bij een huiszoeking.

"We weten nu dat hij al jarenlang bezig was, ook voor de eerste melding", zei officier van justitie Weijnen eerder tegen de NOS. "Wie weet hadden er dus slachtoffers voorkomen kunnen worden. Dat is pijnlijk, maar helaas wel de realiteit waarin politie en justitie werken."

Vader verdachte mishandeld: 'niet voor eigen rechter spelen'

Vorige week leidde de zaak opnieuw tot ophef in Enkhuizen. De vader van de verdachte werd vanuit het niets belaagd en mishandeld. Mogelijk is de zedenzaak de aanleiding geweest. "Triest dat dit gebeurt, want wat kan deze man er nou aan doen?", vertelde een getuige die de man na de mishandeling te hulp schoot.

"We begrijpen dat zedenzaken veel emoties kunnen oproepen. Toch is het niet de bedoeling dat mensen voor eigen rechter gaan spelen", aldus de politie en het Openbaar Ministerie in een reactie.

De rechter-commissaris heeft besloten dat de verdachte nog zeker 60 dagen in voorarrest blijft. Een verzoek door de advocaat van de Enkhuizer om hem voorlopig vrij te laten is afgewezen.