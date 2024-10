Wie gaat er naar de kunstroute in Purmerend?

In de winkelstraten van Purmerend hangt al een paar weken kunst om de bewoners kennis te laten maken met de kunstroute van dit weekend. "De doelstelling is om onze kunstwerken aan de bevolking van Purmerend te laten zien", zegt de voorzitter van het Kunstcollectief. Maar is de Purmerender daar wel in geïnteresseerd?