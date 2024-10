Hoogleraar: "Dubieus van justitie om pro-Palestinademonstranten UvA niet te vervolgen"

Brouwer had graag gezien dat er toch vervolgd werd door justitie, zodat een rechter erover had kunnen beslissen. "Ten eerste om over het karakter van het Roeterseiland te beslissen: is dat publiek toegankelijk of niet? En ten tweede - als de rechter tot de slotsom komt dat het voor iedereen toegankelijk is - maar op het moment dat de eigenaar de toestemming intrekt of er sprake is van erfvredebreuk. Dan had je daar een principiële beslissing over gekregen."

Zo'n beslissing had justitie in de toekomst ook kunnen helpen, betoogt Brouwer. "Want we hebben in de afgelopen de nodige vragen gehad van verschillende universiteiten over hoe zij hun terrein moeten beschouwen. Het was een goede aanpak geweest van de zaak om een principiële beslissing van de rechter uit te lokken."

Ook vindt Brouwer dat het OM hiermee geen recht doet aan de gevoelens in de samenleving. "In dat verband was het misschien ook goed geweest als het OM de weg van de strafrechter had gekozen, daarmee was in ieder geval recht gedaan aan het gevoel van een groot deel van de Nederlandse bevolking, dat je hier paal en perk aan moet stellen. Nu laat men het min om lopen, en dan ook nog lopen op en niet allen wat mij betreft maar ook van collega's dubieuze gronden."

Vanmiddag debatteert de commissie Algemene Zaken in de Stopera met burgemeester Halsema over het besluit van justitie om de demonstranten niet te vervolgen.