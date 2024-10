Sterrenzaak op Texel: behoudt Jef voor de 16e keer enige Michelinster in de Noordkop?

Daar werkt Jef nog altijd hard voor. Het ontvangen van een ster is bijzonder, maar het kunnen behouden van deze status is net zo'n grote uitdaging. "Ik vergelijk veel dingen met voetbal. Het is voetballen op heel hoog niveau. Je speelt Champions League, maar weet wat je doet en hoe goed je bent", legt de sterrenchef uit.

Producten opgestuurd naar Texel

Is het dan ook nog een extra uitdaging om een sterrenrestaurant te runnen op een eiland? Dat valt volgens de restauranteigenaar wel mee. "Texel is goed bereikbaar, maar uitdagingen hebben we zeker. Er zijn leveranciers die maar een keer per week komen of alles opsturen. Dan moet je je maar afvragen hoe dat aankomt en dat is niet altijd even makkelijk. Maar ik ben een groot fan van Johan Cruijff: elk nadeel heb zijn voordeel."

Want daardoor heeft Jef veel samenwerkingen opgebouwd met leveranciers op het eiland, waar hij inmiddels niet meer zonder kan. Het behalen van een Michelinster heeft Jef dan ook niet alleen bereikt, benadrukt hij graag. "Die ster is niet alleen van ons. Die is ook van onze leveranciers. Of dat nou het lamsvlees is, de kokkels of de Texelse asperges: ze werken allemaal mee."