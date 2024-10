Haarlemse huisartsen hard op zoek naar nieuw pand: "Echt meer ruimte nodig"

"Het voldoet hier nog net", zegt Inez Boekhout (55). "Maar voor de assistenten die zelf ook spreekuur houden is er eigenlijk te weinig ruimte. Ze hebben maar een klein hok. We missen ook een behandelkamer voor spoedgevallen. En Frank wil graag ook huisartsen in opleiding gaan begeleiden. Maar daarvoor is geen plek."

Frank Lengers (38) nam zijn deel van de praktijk een aantal maanden geleden over. "Hier zitten twee kleine praktijken midden in de wijk. We leveren persoonlijke zorg en daar staan we ook voor. Daarom heb ik deze praktijk ook overgenomen, maar het pand is wel een struikelpunt. We hebben echt meer ruimte nodig. We hebben goed contact met de gemeente, maar die zien ons als commerciële ondernemers. Terwijl wij geen dekkende tarieven kunnen rekenen."

De garage uiterst rechts op de foto staat aan de andere kant van de steeg, maar is wel onderdeel van de huisartsenpraktijk. Tekst loopt door onder de foto.