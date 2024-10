Is de West-Friese cultuur een vloek of zegen voor het welzijn van jongeren?

Familiegericht, betrokken, losgaan op de plaatselijke kermis, in het weekend met grote groepen veel alcohol drinken, weinig praten over gevoelens en hard werken. Dat is hoe de West-Friese cultuur door velen wordt getypeerd. Maar zijn West-Friezen echt zo stug en voelen jongeren zich daardoor mentaal slechter dan elders in Nederland?

Volgens Corrien Waardenburg van de GGD met wie we over de cijfers spraken, gaat het mentale welzijn van jongeren al een langere tijd achteruit. “Meer jongeren ervaren stress en druk. De grootste stressfactor is school, daarnaast zijn prestatiedruk en problemen thuis. Zaken waardoor jongeren druk ervaren.”

Een duidelijke oorzaak is ook voor de GGD moeilijk te geven, geeft Waardenburg aan. "Mentale gezondheid is een heel complex iets."

'Gebied met eigen karakter'

Speelt de cultuur van West-Friesland hier een rol in? Peter Jan Margry is hoogleraar cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. “West-Friesland is een gebied met een eigen karakter. In dit soort gebieden merk je dat, hoe meer een gemeenschap met elkaar omgaat, hoe vijandiger er wordt gedaan als er buitenstaanders bijkomen. Al helemaal als er sprake is van een gesloten cultuur."

De Amsterdamse Anna Prins werkt al negen jaar als schoolpsycholoog op het Martinuscollege. “Ik vond de West-Friese cultuur in het begin wat stug, ik kon niet direct mijn aansluiting vinden. Mensen zijn hier wel eerder geneigd om zich terug te trekken en niet uit te spreken wat hun gevoel is. Voor mij is dat mijn werk, gevoelens uitspreken."