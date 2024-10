Haarlemse Eva verbindt bewoners van Amsterdamsebuurt door katten te volgen

Eva woont al zo'n vijf jaar in de Amsterdamsebuurt met haar lapjeskat Koos. Ze kent haar directe buren wel, maar contact met andere buurtbewoners heeft ze eigenlijk weinig.

Drie dagen de kat volgen

Totdat ze een verzoek van Stichting Kapsalon uit Haarlem krijgt. "Of ik een project kon bedenken waarmee buurtbewoners door middel van kunst met elkaar in contact kunnen komen. Toen bedacht ik me dat buren elkaar ook wel eens spreken dankzij hun katten, als er bijvoorbeeld een vermist is. En in deze volksbuurt lopen heel veel katten rond."

Met die gedachte ontstaat Eva's kunstproject. Zo kan ze zelf ook de buurt en de bewoners wat beter leren kennen. Met de kat als 'instrument'. Ook Koos.

"Ik speur naar katten en kijk van wie ze zijn. Dan bel ik aan en vraag ik de eigenaren of ze mee willen werken aan mijn project. De kat krijgt dan een gps-trackertje aan de halsband. Via een app kan ik drie dagen lang zien welke route ze lopen en of ze elkaar kruisen. Niet langer, want dan is de batterij leeg", legt ze uit.

Op de app van Eva ziet de 'kattenkaart' er dan zo uit. Tekst loopt door na de afbeelding.