Wandelaar gelooft eigen ogen niet, maar ziet toch écht een zeehond in het IJsselmeer

'Sta je toch even raar te kijk als er in het IJsselmeer een zeehond zijn kop boven water steekt', schreef Berga bij zijn bericht op X. Uit de reacties is op te maken dat ook anderen zich erover verbazen. 'Huh? Dat is wel bijzonder, ja!', reageert iemand. Een ander: 'Lijkt me inderdaad best een beetje gek. Je verwacht zoiets niet.'

Maar gek is het niet, stelt Oosterbaan. "Het gebeurt echt regelmatig." De enige drempel is de sluis waar de dieren doorheen moeten. "Maar zeehonden onthouden goed hoe ze hebben gezwommen, dus ze kennen de weg weer terug."

Er is meer dan genoeg voedsel te vinden, dus mensen hoeven zich echt geen zorgen. Volgens Oosterbaan kunnen ze er uitstekend overleven.

Zelfs in het Markermeer

Het kan zelfs nóg gekker. 30 oktober vorig jaar zwom er een in het Markermeer. Om daar te komen moeten de dieren door een tweede sluis, en dat komt veel minder vaak voor. Maar ook in het Markermeer is het prima vertoeven voor de dieren. "In het Ladogameer in Rusland zijn er zelfs zeehonden die hun hele leven in zoet water leven", aldus Oosterbaan.