Zandvoort geïsoleerd: omliggende gemeenten weigeren hulp bij asielopvang

Voorzitter en burgemeester van Haarlem, Jos Wienen, was daar niet blij mee. Hij vond dat Zandvoort het probleem op het bordje van de andere wethouders schoof.

Het regionaal overleg gaat over de opvang en onderlinge uitruil van asielzoekers en statushouders. De omliggende gemeenten willen gezamenlijk ruim 3.000 asielzoekers opvangen met 'duurzame opvangplekken'. Die zijn minimaal vijf jaar beschikbaar. Ze hebben het plan aangeboden aan de commissaris van de Koning. Die gaat het binnenkort in Den Haag voorleggen.

Geen helpende hand voor Zandvoort

In een gezamenlijke verklaring staat het volgende: 'De regio heeft de gezamenlijke stelling dat zij geen opvangplekken overneemt, via een zogenoemd verdeelbesluit, van gemeenten in de provincie die weigeren opvangplekken te realiseren.' Dan gaat het over Zandvoort, dat voortdurend als 'uitzondering' wordt benoemd.

Een woordvoerder van Zandvoort laat weten dat de gemeente zichzelf niet als uitzondering ziet en nog steeds mee wil doen met onderhandelen over de opvang van asielzoekers. "Als de Spreidingswet in zijn huidige vorm van kracht blijft, inclusief de indicatieve verdeling van het aantal opvangplaatsen per gemeente, zal Zandvoort aan de wet voldoen. Wij zullen dan zorgen voor 94 opvangplekken, in afstemming met de regionale overlegtafel", laat hij weten.

'Al genoeg statushouders opgevangen'

Maar hoe en waar, dat blijft onduidelijk. Wethouder Hendriks heeft Van Dijk laten weten dat het dorp al genoeg doet aan de opvang van statushouders in het dorp. En dat andere gemeenten dat ook zouden moeten doen. 'Dan zou de problematiek van de opvang van asielzoekers aanzienlijk kleiner zijn', zo schreef hij.

Tekst loopt door na de foto.