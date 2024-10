Familie omgekomen en aangespoelde Amerikaanse oorlogsvlieger vereerd met herdenking

Ben Pollard werd geboren in 1921 in Texas. Ook drie andere broers gingen in dienst en kwamen terecht bij de mariniers, de marine en de koopvaardij. Alleen Ben sneuvelde. "Pollard werd eerst begraven op Zandburen. Daarna is hij overgebracht naar de grote Amerikaanse begraafplaats bij Margraten in Limburg. In 1949 is hij teruggebracht naar de VS. Hij ligt nu op Lassen Cemetery in het dorp Susanville, California.

Oproep

"We hebben een verhaal gehoord dat het Nederlanders zijn die hem hebben begraven in zijn eerste graf op Zandburen. Volgens een nicht van hem heeft de priester nog een identiteitsplaats van hem meegenomen en gezorgd dat die bij de familie terechtkwam", zegt Mark Hakvoort. "Bens moeder zou hen altijd zeer dankbaar zijn geweest. We kunnen dat verhaal niet helemaal hard maken. Mochten mensen meer informatie hebben over Ben Pollard dan horen wij dat heel erg graag!"

Als u meer weet over het verhaal van Ben Pollard dan kunt u mailen naar [email protected]