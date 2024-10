'Enorme ravage' door plofkraak in Amsterdam, huis onbewoonbaar verklaard

De beheerder van de panden beschrijft de situatie van vannacht. "Er zijn twee explosies geweest. De bewoners die naar buiten zijn gegaan mochten niet meer naar binnen. Die zijn op het politiebureau opgevangen. En de mensen die nog binnen zijn mogen niet naar buiten." De situatie is namelijk nog te gevaarlijk. Het glas kan nog uit de ramen naar beneden vallen. "Je mag er ook niet onder lopen." De straat is afgezet.

Glas valt naar beneden

Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners weer hun huis in of uit kunnen. "Het is ook nog een gevaarlijke situatie", aldus De Groot. "Zo nu en dan valt er nog wat glas naar beneden. De mensen zouden door de voordeur onder dat glas door naar buiten moeten, en dat kan op dit moment niet vanwege de veiligheid."

De politie schrijft dat na de explosies twee in het donker geklede mannen op een motorscooter zijn gevlucht in de richting van de Churchillaan. Het is niet duidelijk of zij iets hebben buitgemaakt. Mensen die meer informatie hebben over de plofkraak, worden gevraagd zich te melden.