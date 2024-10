Storm Aitor beschadigt Zuidpier IJmuiden, weg per direct gesloten

Door de storm, die in IJmuiden windkracht 9 bereikte, is er een gat ontstaan in het wegdek. Ook de asfaltbekleding van de kop van de pier heeft te lijden gehad. De pier is afgesloten vanaf het laagwaterhek, dat ook wordt vervangen.

Rijkswaterstaat gaat de schade de komende weken herstellen. Hoelang de pier dicht blijft, is nog niet duidelijk, dat hangt af van de weersomstandigheden.

Volle laag

De Zuidpier was juist afgelopen zomer hersteld van het vorige stormseizoen. Het havenhoofd, dat over een lengte van 3 kilometer is opgebouwd uit stenen blokken met een bekleding van asfalt en een flink eind in de Noordzee uitsteekt, krijgt bij zware stormen de volle laag.