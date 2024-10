Jeltje Hoekstra-Sikkema (61) voorgedragen als nieuwe burgemeester van Enkhuizen

"De vertrouwenscommissie ziet in haar een goede 'burgermoeder'. Wij denken dat zij binnen en buiten Enkhuizen goed de verbinding kan leggen en het verschil kan maken", gaat Sandstra verder. "Jeltje is goed op de hoogte van de bestuurlijke uitdagingen in Enkhuizen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat ze de juiste persoon is om deze uitdagingen - samen met onze inwoners, partners, college en raad - aan te gaan."