Beverwijkse zedenverdachte ook verdacht van filmen meisjes in zwembad

Volgens justitie heeft de man in maart 2022 zes meisjes aangerand in zwembad De Waterakkers. Bij één meisje ging hij volgens het Openbaar Ministerie (OM) nog verder dan alleen aanraking. Dat beschouwt het OM als verkrachting.

In 2022 ontkende de man dit alles, maar vandaag geeft hij in de rechtbank van Haarlem toe toen 'niet het achterste van zijn tong te hebben laten zien'. Hij stamelt meerdere keren hulp te willen. Toch vertelt hij vandaag niet wat er precies in het zwembad van Heemskerk gebeurd is.

Maar het OM verwijt de man nog meer: er stond 2,5 jaar geleden namelijk ook kinderporno op zijn telefoon. De man zat daarna een paar maanden in de gevangenis, maar werd in juli 2022 geschorst. Dat betekent dat hij de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak in vrijheid af mocht wachten.

Stiekem gefilmd

Eerder dit jaar ging hij opnieuw de fout in, zegt het Openbaar Ministerie. Hij ging twee maanden geleden weer naar een zwembad, dit keer in Apeldoorn. Daar filmde hij stiekem twee meisjes, onder de wand van het kleedhokje door. Sindsdien zit de man weer in de gevangenis.

Nu wil hij hulp. Hij werkt al mee aan een nieuw psychologisch onderzoek. "Ik schaam me en wil me graag laten helpen", zegt hij met een krakende stem in de rechtbank. Hij heeft een grijs shirt aan met kleine palmboompjes erop. Zijn middellange haar zit in een slordige knot. Af en toe tilt hij met zijn ene hand z'n bril op, om met de andere hand tranen weg te vegen.

"Zegt u dan nu dat u de meisjes in Heemskerk toch wél bewust heeft aangeraakt?" vraagt één van de rechters. De man stamelt. "Ik was nog dronken van mijn verjaardag, de dag ervoor. Door de dronkenschap ben ik over een grens heen gegaan." Maar hij legt niet uit welke grens hij precies bedoelt. De verdachte: "Ik heb niet direct bewust aan de meisjes gezeten."

Dan klapt de deur van de rechtszaal dicht. Eén van de slachtoffers zit in de zaal met haar ouders. De opmerking van de verdachte maakt de moeder van het meisje zo boos, dat ze de zaal uitloopt. Voor de deur dichtklikt, ontglipt haar nog net een onverstaanbare verwensing door de tanden.

Voorlopig in de gevangenis

De verdachte wil graag de gevangenis uit en hoopt zo zijn werk te kunnen behouden, zegt zijn advocaat Ilse van der Meer. En daarmee ook z'n huurhuis. "Dat is beter voor de man, maar ook voor de maatschappij", vindt zij.

Maar de rechters beslissen toch anders: de 44-jarige Beverwijker blijft voorlopig vastzitten. Tot tevredenheid van de officier van justitie: "De vorige keer mocht de verdachte na een tijdje de gevangenis uit om zijn baan en huis te kunnen houden. Toen ging het weer mis."

Op 9 december is er nog een laatste inleidende zitting. Op 6 februari van volgend jaar wordt de zaak inhoudelijk behandeld.