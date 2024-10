Voorlopige stop op vergunningen voor rondvaartboten na uitspraak Raad van State

Volgens de hoogste bestuursrechter heeft de gemeente haar beleid voor het beperken van de drukte op het water niet genoeg gemotiveerd. Vergunningen die voor onbepaalde tijd waren, mogen niet zomaar worden omgezet naar tijdelijke vergunningen. Door de uitspraak geldt nu weer het oude beleid.

Daarom worden er tot 25 september 2025 geen nieuwe exploitatievergunningen verleend, een zogeheten moratorium. Scholtes heeft hiertoe besloten 'om te voorkomen dat er een onomkeerbare situatie ontstaat door het verlenen van een grote hoeveelheid exploitatievergunningen'.

'Ingrijpende gevolgen'

"De uitspraak heeft ingrijpende gevolgen voor het huidige beleid. Wat precies de gevolgen en opties zijn, wil ik na een goede bestudering van deze uitspraak in kaart brengen", aldus Scholtes in een brief aan de raad. Hij belooft in november met meer informatie te komen over de gevolgen van de uitspraak.