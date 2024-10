Zonnige dagen met (ijs)koude nachten voor de boeg

Overdag is het juist lekker zonnig, de komende dagen. De temperatuur komt vandaag, morgen en zaterdag uit op ongeveer 15 graden. Er kan af en toe wat bewolking overtrekken, maar over het algemeen is de zon goed te zien. Daarnaast is er ook weinig wind.

's Nachts gaan de temperaturen flink naar beneden. Vannacht werd plaatselijk al 3 graden gemeten en de komende nachten zal dat niet anders zijn.

Zondag verandert het weerbeeld. Dan stijgt de temperatuur in de nacht en is er kans op regen, net als in de dagen daarna. Begin volgende week komt de temperatuur op 18 of 19 graden uit.