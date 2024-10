Zuilen van geflopte Hilversumse Media Mile worden eindelijk verwijderd

De gemeente laat nu weten dat de Media Mile-zuilen op vrijdagochtend 25 oktober worden verwijderd. Ook het uitvoerende bedrijf bevestigt dit.

Weinig succes

Met veel tamtam werd begin 2018 de Media Mile geopend. Het was een ambitieus project van toenmalig mediawethouder Wimar Jaeger. De route liep van het station Hilversum naar Beeld en Geluid en werd aangegeven met gele stenen in het trottoir.

Onderweg kwamen de bezoekers vier zuilen tegen die via een QR-code uitleg gaven over de mediageschiedenis van Hilversum. Deze route moest duizenden bezoekers naar Hilversum en het Mediapark trekken, zo was het idee. Hiervoor is flink in de buidel getast: het project kostte minstens 250.000 euro.

Al snel kwam er kritiek op de interactieve route. De informatie die werd gegeven via de QR-codes was oubollig, het sprak jongere bezoekers niet aan en de gehoopte bezoekersaantallen werden nooit gehaald. De zuilen waren regelmatig het doelwit van vandalen en de onderhoudskosten waren veel te hoog. Kers op de taart was toen de route op nationale tv werd behandeld in het satirische consumentenprogramma Kanniewaarzijn.

De beslissing van de politiek om de route te schrappen kwam dus niet uit de lucht vallen. Ook aan het verwijderen van de Media Mile hangt een prijskaartje, namelijk 17.000 euro.