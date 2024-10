Tegenstanders van Naarder vluchtelingenopvang nog niet overtuigd na toezeggingen gemeente

Toch blijken er nog veel vragen te zijn over de veiligheid, bleek gisteravond tijdens een speciaal ingelaste raadsvergadering.

Tegenstanders van de noodopvang en sommige raadsleden willen precies weten hoe de gemeente de veiligheid kan garanderen. Dat vinden ze nu nog te onduidelijk. Er ligt een veiligheidsplan, maar dat geeft niet op alle vragen antwoord. De gemeente zegt nu eerst de 'strikt noodzakelijke maatregelen' te nemen om open te kunnen. Als er aanvullende maatregelen nodig blijken, dan komen die er.

Nog twijfels over beloftes

Ook is er bij de tegenstanders nog twijfel over de toezegging van de gemeente alleen gezinnen op te vangen. Gooise Meren belooft dat de vluchtelingenopvang zich zal richten op nareizigers, die nu nog veelal in hotels zitten. Tegenstanders vrezen dat dat een loze belofte is.

Volgens de wethouder is dat niet zo. Volgens haar zit het Centraal Orgaan opvang asielzoekers nu met deze nareizigers 'in de maag', omdat ze veelal in hotels zitten. Daarom is de opvang van deze groep haalbaar.

De wethouder hoopt de gemeente daarmee gerust te stellen. Daarnaast zegt ze nogmaals toe dat er camera's, verlichting en surveillance komt om de situatie in de gaten te houden. Ook benadrukt ze dat de tegenstanders nog altijd de mogelijkheid hebben om bezwaar aan te tekenen tegen de plannen als ze nog niet overtuigd zijn.