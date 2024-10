Aanrijding door trein in Hoorn: 'Wilde waarschijnlijk nog snel oversteken'

Het incident gebeurde gisteravond rond 23.10 uur bij de spoorovergang bij de Berkhouterweg. Een woordvoerder van de politie meldt dat de voetganger waarschijnlijk nog snel de overgang wilde oversteken toen er een trein aan kwam. Daarbij werd het slachtoffer geraakt door de passerende trein.

De voetganger raakte volgens de politiewoordvoerder slechts lichtgewond. Wel is het slachtoffer ter controle meegenomen naar het ziekenhuis.

Gevaar

Eerder benadrukte Harro Homan, regiodirecteur bij ProRail, al bij NH het gevaar van het oversteken van een spoorovergang als dat eigenlijk niet meer mag. "Vaak denken mensen: ik kan er nog wel even snel doorheen, de trein is nog ver weg. Ze zien daarom niet in hoe gevaarlijk het is. Maar er kan ook van een andere kant een trein komen, of er komt meteen een trein achteraan. Het is daarom echt belangrijk dat mensen stoppen wanneer de lichten gaan knipperen."