Zonder Goes en Addai hoopt underdog AZ te verrassen in Baskenland

"Het is een ploeg die hoog druk kan zetten", blikt Maarten Maartens vooruit over de kwaliteiten van Athletic Bilbao. De Spaanse opponent staat op dit moment vijfde in La Liga met zeven punten minder dan koploper Barcelona. "Ook in de omschakeling kunnen ze gevaarlijk zijn, zelfs als ze iets minder in de wedstrijd zitten."

Bruno Martins Indi en Jayden Addai

Met 22 spelers landde AZ vanmiddag in Noord-Spanje. De geblesseerde spelers Wouter Goes en Ibrahim Sadiq zijn achtergebleven in Alkmaar. De wedstrijd tegen de Basken is het tweede groepsduel van de Europa League. Vorige week won AZ voor eigen publiek met 3-2 van het Zweedse Elfsborg. In die wedstrijd raakten Goes en Sadiq geblesseerd. Afgelopen weekend tegen FC Utrecht (1-2) werd dat tweetal vervangen door Bruno Martins Indi en Jayden Addai.

Tekst loopt door onder de foto.