Astronauten ontmoeten scholieren: "Schoolreisje naar Mars? Jammer dat we al op kamp zijn geweest"

De Amerikaanse astronauten Mary-Ellen Weber en Richard Garriot zijn deze week in Nederland vanwege het internationale astronautencongres in Noordwijk. Weber: "We komen samen met onze collega's - astronauten en voormalige astronauten - om herinneringen op te halen en te praten over de toekomst. En vandaag delen we al onze ervaringen met deze jonge mensen in de zaal."

De vragen - die van tevoren waren ingeleverd - worden opgelezen door Klokhuis-presentator Pascal Tan. Natuurlijk wil iedereen weten hoe het voelt om te zweven. "Stel je voor dat je in een zwembad onder water drijft. Zo voelt het om in de ruimte te zijn," legt astronaut Weber uit. De scholieren vragen zich ook af of de astronauten niet steeds van alles kwijtraken omdat alles zweeft. Weber: "Sommigen dingen werden soms pas acht jaar later weer teruggevonden."