Herkomst kankerverwekkende stof dinoterb blijft onduidelijk

Dinoterb vormt een ernstig risico voor de gezondheid, vooral voor zwangere vrouwen. Ook is de stof schadelijk voor zoogdieren en vogels. De Europese Unie verbood het gebruik van deze stof al in 1998.

Uit metingen van het waterschap zelf bleek dat het gif op meerdere plekken in Noord-Holland aanwezig is, nadat milieuorganisatie MOB in februari aan de bel trok en een handhavingsverzoek bij het waterschap indiende. Aan de kust zit zoveel dinoterb in het water dat de veiligheidsnorm tot wel vijf keer is overtroffen. De milieuorganisatie eiste hierop actie van het waterschap, wat leidde tot de aankondiging van een onderzoek in maart.

Jantine Leeflang van MOB noemde het onderzoek destijds al een onderzoek voor de bühne. Het resultaat kon ze toen al voorspellen: “Ze kunnen de bron niet vinden en daarmee is dit probleem weer opgelost.”

Aanvullend onderzoek

Deltares adviseert HHNK om het onderzoek voort te zetten. Het onderzoeksinstituut adviseert te onderzoeken of dinoterb uit het verleden in de waterbodem is opgeslagen en bij verstoringen kan vrijkomen. Jos Beemsterboer, portefeuillehouder integraal waterbeheer bij HHNK, geeft aan de aanbevelingen van Deltares serieus te nemen en 'vol in te blijven zetten op het verbeteren van de waterkwaliteit'.

"De aanwezigheid van een verboden stof zoals dinoterb, jaren nadat de stof niet meer gebruikt is, maakt eens te meer duidelijk hoe belangrijk het is om met alle partijen te blijven werken aan de waterkwaliteit", aldus Beemsterboer.