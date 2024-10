Twee gewonden bij mishandeling in de Jordaan, verdachte aangehouden

Het incident gebeurde vanmiddag rond 17.00 uur. Een getuige vertelt aan AT5 dat een man op willekeurige voorbijgangers insloeg. Een vrouw op een fiets zou daarnaast op de grond geduwd zijn.

Letsel

De politie bevestigt dat er een vrouw is geduwd en gevallen. Ze raakte lichtgewond en is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel.

Het andere slachtoffer, een man, is er slechter aan toe. Hij liep volgens de politie zwaar hoofdletsel op. De man ligt nu in het ziekenhuis. Volgens de politie was hij aanspreekbaar toen hij de ambulance in werd gedragen.

Of de slachtoffers inderdaad willekeurig werden aangevallen, moet volgens de politie nog worden onderzocht. Op dit moment gaat de politie er niet vanuit dat de dader de slachtoffers kende.

Verdachte

Kort na het incident hield de politie even verderop een verdachte aan. De man, van wie de identiteit nog onbekend is bij de politie, zit op dit moment vast en moet nog gehoord worden.