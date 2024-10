Tweehonderd Europese duels leveren AZ-fans keer op keer 'waanzinnige' tripjes op

Koning: "Als ik moet kiezen, dan heb ik de mooiste herinnering aan Bate Borisov (Minsk, Wit-Rusland) in 2013. Vooraf in Nederland ben je dan al druk om een visum te regelen en is het al spannend om Wit-Rusland binnen te komen. Verder was alles daar in Minsk zo anders, dan bij andere tripjes. Totaal andere cultuur en alles in de Russische taal. Zo schreven ze AZ daar als 'A3'. En de hele trip door de stad was een zoektocht, want je begreep geen enkel bord of aanduiding."

Stad overnemen

Waar Koning de voorkeur geeft aan onbekende en verre bestemmingen, daar kiest Leering liever voor grote en bekende clubs. Zo genoot de Heilooër enorm van de sfeer in Manchester. "We verzamelden met honderden fans in het centrum en het voelt dan alsof je de stad overneemt. Vervolgens loop je dan met een grote groep naar het stadion. Wel een beetje jammer dat we er met 0-4 er vanaf gingen."

