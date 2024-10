Ultieme reddingspoging: behoedt rechter creatieve broedplaats SUP van de sloop?

De rechter heeft aangegeven dat in het geval van twee bewoners nader moet worden uitgezocht of er inderdaad huurbescherming is opgebouwd. De uitspraak volgt later vandaag.

Aandacht voor broedplaatsen

Behalve een ultieme poging om het pand te behoeden van de sloop, willen de bewoners aandacht voor de nijpende woonsituatie voor kunstenaars in de stad. "Het is de culturele rafelrand, de makers, de creatievelingen die Amsterdam tot de bruisende, vrije, sociale, open en ondernemende stad hebben gemaakt die het is", schrijven de bewoners. Ze willen 'een beweging beginnen tegen de almaar verder commercialiserende stad, en opkomen voor de paar vrijplaatsen die de stad nog heeft'.

Urban Resort laat in een reactie weten de uitspraak van de rechter af te wachten, maar wijst erop dat de huurders tijdelijk in het voormalige bejaardenhuis konden worden ondergebracht op basis van de leegstandswet. "Met een huurovereenkomst op basis van de leegstandswet geniet je woonrechten maar in tegenstelling tot een reguliere huurovereenkomst is huurbescherming uitgesloten via de leegstandswet", aldus waarnemend directeur Bas van der Geyn. "De werking van die wet staat niet ter discussie."

Van der Geyn benadrukt dat Urban Resort zich wil blijven inzetten voor woon- en werkplekken voor kunstenaars. "Liefst permanent, maar ook tijdelijk als dat wel kan."