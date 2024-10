Vrijgelaten zedenverdachte weer opgepakt na vondst kinderporno

De rechtbank in Haarlem bespreekt de nieuwe beschuldigingen tegen de verdachte vandaag in een zogenaamde pro forma zitting.

Sinds de nieuwe vondst zit de verdachte weer vast. Vandaag zullen de rechters de nieuwe aanklachten kort bespreken in het bijzijn van zijn advocaat en die van de slachtoffers. Eigenlijk zou hij in de zitting van vandaag alles moeten uitleggen over de ontucht uit 2022, maar dat wordt nu verschoven naar 6 februari volgend jaar.

Op 19 maart 2022 zou de man zeven meisjes van allemaal 11 of 13 jaar in het water op verschillende plekken van hun lichaam ongewenst hebben aangeraakt. Het gebeurde in zwembad De Waterakkers in Heemskerk.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de man ook van één geval van verkrachting: de Beverwijker zou namelijk een vinger in de vagina van één van de meisjes hebben geduwd. Ook vond de politie toen kinderporno op de computer van de man.

Proces gaat te langzaam

Dat is inmiddels allemaal ruim tweeënhalf jaar geleden. Volgens Ilse van der Meer, de advocaat van de Beverwijker gaat het proces te langzaam. "Dit is eigenlijk voor iedere partij onwenselijk."

De 44-jarige Beverwijker werd op de dag van de eerste aangiftes direct opgepakt, meldt Brigitte Roodveldt, de advocaat van de slachtoffers. Na bijna vier maanden kwam hij echter vrij uit voorarrest, wat door het Openbaar Ministerie (OM) wordt bevestigd.

Vervolgens liep de zaak vertraging op vanwege noodzakelijke onderzoeken door politie en deskundigen, die negen maanden duurden. Volgens een woordvoerder van het OM hebben daarnaast allerlei zaken 'een wissel getrokken op de voortvarendheid in deze zaak.' "Het OM realiseert zich dat alle betrokkenen in deze zaak gebaat zijn bij een spoedige afhandeling. Dat kan helaas niet altijd."

Verder duurde het even voordat er een geschikte datum voor de inhoudelijke behandeling van de zaak werd gevonden. In tegenstelling tot verdachten die nog wel in hechtenis zitten, stond er voor de verdachte niet elke drie maanden een vaste afspraak in de rechtbank.

NH doet vandaag verslag van de zaak vanuit de rechtbank. Op 6 februari volgt de inhoudelijke zaak en twee weken daarna de uitspraak van de rechter.