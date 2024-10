Bij hondentrimster Rowan is het elke dag Dierendag: "Ze zijn altijd blij om je te zien"

Want de liefde bracht haar richting Warmenhuizen waar ze nu een tweede filiaal gaat openen. "Ik ken daar al heel veel mensen. Wij wonen zelf in Tuitjenhorn. En er zit daar in de buurt eigenlijk niet iets soortgelijks. En ik heb nu ook al klanten uit bijvoorbeeld Schoorl, die kunnen dan mooi daar naar toe. Het zal wel druk worden, maar dan zetten we gewoon een tandje bij."

Dierendag

Ook op Dierendag gaat het werk uiteraard gewoon door. In haar winkel heeft ze wel wat acties voorbereid, maar extra liefde geven is niet nodig. Dat geeft ze altijd al. "Het is hier elke dag Dierendag. Mooi dat iedereen zijn hondje extra verwend. Maar dat doe ik altijd al. Dat heb je met zo'n winkel. Het is hier altijd feest."