Debat over daling lhbti-acceptatie: "Conservatieve wind waait ook in tolerant Amsterdam" 

"Wat vind je ervan als twee meisjes/vrouwen of twee jongens/mannen op elkaar verliefd zijn?", deze vraag stelden verschillende GGD’s in Nederland in 2023 aan leerlingen tussen de 13 en 16 jaar oud. De grote daling in acceptatie van lhbti-personen was in verschillende GGD-regio’s te zien, waaronder ook bij Amsterdamse jongeren.

Verdubbeling

In Amsterdam is het percentage jongeren dat verliefdheid op hetzelfde geslacht ‘normaal’ vindt, afgenomen van 63 procent in 2021 naar 43 procent in 2023. Ook is het percentage jongeren dat dit als ‘verkeerd’ ziet in deze twee jaar verdubbelt, van 14 procent naar 28 procent.

Wat snel duidelijk werd tijdens het debat is dat de zorgen over deze daling raadsbreed leven. "Er waait een extreem conservatieve wind door heel Europa, en het is pijnlijk dat zelfs in tolerant Amsterdam de cijfers zo schokkend zijn", aldus Juliet Broersen, fractievoorzitter van Volt. Het effect van deze ‘conservatieve wind’ werd door meerdere partijen benoemd.