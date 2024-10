Omwonenden Tata 'zijn blij dat ze op de kaart staan', maar vrezen nieuw gezondheidsrapport

Het is een druilerige ochtend in Wijk aan Zee wanneer Antoinette Verbrugge en Hans Dellevoet de eerste stappen zetten op hun zoveelste 'Toxic Tata Tour', een rondleiding langs het terrein van staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden.

Terwijl ze omhoog loopt wijst Antoinette naar een polletje wildgroeiende rucola. "Toen ik hier net kwam wonen plukte ik het, en deed ik het thuis in mijn salade," zegt ze met een wrange glimlach. "Nu weet ik wel beter: die sla barst van de kankerverwekkende stoffen." Eenmaal boven verschijnt een inmiddels bekend IJmonds uitzicht over de ovens van het staalbedrijf, gedomineerd door rookpluimen die langzaam de lucht in trekken.

'Vuile hoek'

Morgen publiceert Expertgroep Gezond IJmond een tweede gezondheidsrapport. In het eerste rapport, dat afgelopen februari gepubliceerd werd, luidde het advies aan de overheid: 'zet gezondheid omwonenden op één tijdens verduurzaming Tata'. "En nu komt er dus nog een rapport", zegt Hans. “Wat kunnen we verwachten? Nog meer bevestiging dat er iets gruwelijk mis is?”

Beiden wonen in Wijk aan Zee. Samen met medebewoners zetten ze zich al jaren in om de vervuiling te stoppen. Antoinette deed als eerste aangifte tegen haar buurman Tata Steel en is inmiddels directeur van Stichting Gezondheid op 1, Hans is al zestien jaar fanatiek lid van de dorpsraad. Ze wijzen naar de horizon waar de dampen zich verspreiden achter de duinen. "Dat daar noemt men 'de vuile hoek', het deel waar voor ons de meeste vervuiling vandaan komt", zegt Hans.

Antoinette zucht. "Natuurlijk weten we het al. Maar het blijft hoop geven dat de wetenschap ons gelijk blijft bewijzen. Het probleem is alleen: de overheid handelt er nauwelijks naar." Ze vraagt zich af hoeveel bewijs er nog nodig is.