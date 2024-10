Laren wil af van verkeersdrukte in het centrum

En juist dat centrum moet minder aantrekkelijk worden om met de auto daar naartoe te gaan. Daar is het al erg druk, vooral in de weekenden. Dat is een veelgehoorde klacht van inwoners en ondernemers. Daar komt bij veel automobilisten door Laren rijden, terwijl hun eindbestemming daar niet is. Ze gebruiken de gemeente als doorgaande route in plaats van er te gaan winkelen of een museum te bezoeken.

Aantrekkelijk verblijfsgebied

Al met al willen De Groot en Van Midden het dorpshart autoluw maken. “Dat is iets anders dan autoloos”, benadrukt De Groot. Volgens hem is het wel vaak zo hoe mensen de term autoluw opvatten. Maar het betekent gewoon minder auto’s die kant op krijgen. "Het centrum willen we als verblijfsgebied aantrekkelijker maken”, is de toevoeging.

En is het een goede idee om de Naarderstraat anders in te gaan richten? De wethouders denken bijvoorbeeld aan de constructie van auto's te gast. Dat is een straat waar fietsers voorrang hebben en de auto’s een lage snelheid moeten hanteren.

Alle toegangswegen

Sowieso wil Van Midden de Naarderstraat nog binnen deze 'regeerperiode' aanpakken. Deze weg heeft dringend onderhoud nodig. Als dat lukt dan zijn alle drie de toegangswegen van Laren – Hilversumseweg, Eemnesserweg en Naarderstraat – in dezelfde periode onder handen genomen.

Begin volgend jaar moet het verkeersplan klaar zijn. Dan is het aan de politiek om spijkers met koppen te slaan en duidelijke verkeerskeuzes te maken.