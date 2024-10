Jonge vrouw slachtoffer van ernstig zedenmisdrijf in Amsterdam-Noord, politie zoekt getuigen

Een vrouw is op vrijdag 6 september tussen 2.00 en 3.00 uur 's nachts slachtoffer geworden van een ernstig zedenmisdrijf. Het gebeurde nadat ze de pont van Centraal Station richting Buiksloterweg had genomen. De politie zoekt twee specifieke getuigen die die nacht op dezelfde pont zaten, de dader zagen en vlak voor het incident met hem in gesprek raakten.