Gehavend Ajax landt in Praag

Zonder Jordan Henderson, Kian Fitz-Jim, Wout Weghorst en Bertrand Traoré is Ajax aangekomen in Praag. In de Tsjechische hoofdstad spelen de Amsterdammers morgenavond voor de Europa League tegen Slavia Praag. Hierdoor maken Jan Faberski en Don-Angelo Konadu hun debuut in de wedstrijdselectie van de Amsterdamse club.