Stadsnomaden Badhoevedorp moeten van gemeente vertrekken: "We gaan nergens heen"

"Er zijn meldingen van omwonenden naar de gemeente gegaan", verklaart een woordvoerder van de gemeente over hoe zij het kamp op het spoor kwamen. "Ze zijn inmiddels gesommeerd te vertrekken. Doen ze dat niet, kan de gemeente uiteindelijk besluiten om de caravans weg te slepen."

Met de brief van de gemeente in zijn handen vertelt Abbie dat hij niet van plan is te vertrekken. "Ze zullen eerst met een kort geding moeten komen, en dan nog is dit niet de eerste keer dat ik met dit bijltje hak. We vinden het hier veel te fijn om te vertrekken, en ik hoop hier nog lang te blijven."

Sterker nog, de Amsterdammer heeft in de afgelopen maand flink werk gemaakt van zijn nieuwe woonplek. De verwilderde struiken en planten die het terrein hadden overwoekerd zijn vakkundig weggehaald, waardoor de aangelegde stenen ondergrond er weer strak bij ligt. "Ik zou ook graag de afwatering nog aan willen pakken. En we hebben ook al prettig contact met de buren, we vallen niemand lastig."