Ondernemers zien Dappermarkt afglijden: "Aantrekkingskracht is achteruit gegaan"

Volgens schoenmaker De Leeuw is er nu vooral doortastendheid geboden. "Ik denk dat ondernemers altijd wat sneller zijn dan de gemeente", geeft hij aan. "Er moeten dingen gewoon snel opgelost worden."

Parkeertarief

Het parkeertarief wordt in ieder geval niet aangepast, daarover is de stadsdeelvoorzitter stellig. "Dat is echt een gepasseerd station", aldus De Heer. "Dat is misschien een harde boodschap, maar dat is het wel. We willen een autoluwe stad en dat geldt ook hier. Daar gaat echt niks meer aan veranderen."

Wel is ze ervan overtuigd dat er ontwikkelingen gaan komen op het gebied van het marktaanbod. Daarvan zullen volgens haar volgende zomer al resultaten te zien zijn. "Voorop staat dat veel mensen het hier wel echt een gezellige plek vinden, dus het heeft ook een sociale functie", vertelt ze over de Dappermarkt. "We willen met z'n allen een gezonde markt. Dus wij hebben aan bezoekers, ondernemers, marktlieden en omwonenden gevraagd wat er beter kan. Dat gaan we verzamelen en daar nemen we dan besluiten over zodat we deze markt weer gezond kunnen maken."